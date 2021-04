Superlega, Grassani: “Data di inizio? Ho un’idea…” – ESCLUSIVA

L'avvocato Mattia Grassani, nella nostra intervista esclusiva, ci ha spiegato quando potrebbe partire la Superlega

L'avvocato Mattia Grassani ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamilan.it. Grassani ha parlato della Superlega e della sua possibile data di inizio: "Penso che non partirà ad agosto, più probabilmente la nuova competizione sarà pronta a decollare nella stagione 2022/2023. La prossima stagione sarà piuttosto quella delle grandi manovre, delle negoziazioni finalizzate a comporre uno strappo senza precedenti nella recente storia del calcio. Di certo la Champions League sarebbe drasticamente ridimensionata: mi chiedo come reagiranno sponsor e broadcaster che già hanno assunto impegni con l'UEFA per le prossime edizioni della manifestazione, dando per scontata la partecipazione dei 12 club 'scissionisti'. Intanto Gazidis parla della nascita della Superlega. Ecco la lettera.