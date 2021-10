Staelens: “Milan attuale? Non c’è paragone con la mia epoca” | ESCLUSIVA

Lorenzo Staelens, ex calciatore belga, ha parlato della differenza tra il Milan attuale e quello dell'epoca in cui giocava

Lorenzo Staelens, ex calciatore belga, ha parlato della differenza tra il Milan attuale e quello dell'epoca in cui giocava, vale a dire nei primi anno '90. Queste le dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni: "Il Millan resta una grande squadra ma se facciamo un paragone con la mia epoca, il Milan di allora aveva i migliori giocatori italiani, olandesi e del mondo. I migliori giocatori del mondo tutti al Milan giocavano. Ma le squadre italiane, così come quelle inglesi, rimangono comunque più forti di quelle belghe. E lo si può vedere a livello internazionale".