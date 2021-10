Staelens e la partita con il Milan: “Giocammo con 6 difensori” | ESCLUSIVA

Lorenzo Staelens, ex calciatore belga, ha ricordato lo scontro con il Milan ai tempi in cui giocava nel Brugge nella stagione 1990/1991

Lorenzo Staelens, ex calciatore belga, ha ricordato lo scontro con il Milan ai tempi in cui giocava nel Brugge nella stagione 1990/1991. Queste le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva alla nostra redazione: "Era un grande Milan. Noi andammo a Milano per difenderci, abbiamo fatto catenaccio e giocammo con sei difensori, un record mondiale. Ma siamo riusciti a fare risultato e a pareggiare 0-0, il resto non è importante. Al ritorno qui a Bruges con lo stadio pieno giocammo una grande partita ma perdemmo 1-0 con un gran gol da fuori area di Carbone sotto l'incrocio. Quella sera Van Basten ha subito un colpo in faccia e aveva un occhio blu. Abbiamo creato delle occasioni da gol ma non era possibile battere quel Milan".