Scaramuzzino: “Milan, il primato nel girone è possibile” | ESCLUSIVA

Grande vittoria del Milan in Champions League che ieri ha battuto la Dinamo Zagabria 3-1. I rossoneri adesso possono concentrarsi sul prossimo impegno di campionato contro il Napoli , reduce da una vittoria esterna in Champions League contro il Rangers . Tra Champions e Serie A, il Milan può sognare: abbiamo parlato di tutto questo insieme a Giovanni Scaramuzzino , radio cronista di Radio Rai.

E ora? Il primato nel girone è possibile? “Assolutamente sì. La partita contro il Chelsea sarà un test importante per capire che Milan è in chiave europea. Si potrà anche, a quel punto, fare un confronto tra i rossoneri dell’anno scorso contro Atletico Madrid e Liverpool e quelli di quest’anno. Il tutto tenendo conto del fatto che il Chelsea ha cambiato moltissimo”.

Ieri ha vinto anche il Napoli. Che tipo di match prospetta contro i rossoneri? “Il Rangers non disputava la Champions da dieci anni. Il Napoli però rischiava di sottovalutare l’impegno e di incombere in una trasferta rischiosa. E’ un Napoli in condizione e lo vedremo anche contro il Milan”.

C’è, inoltre, un’italiana palesemente in crisi come la Juventus. Quali ragioni si celano dietro al momento difficile dei bianconeri? “Usare la parola crisi è tutt’altro che azzardato. La Juventus non è una squadra, è soltanto una somma di singoli, ciascuno che va per conto proprio. Ci sono voragini troppo gravi che non appartengono alla storia del club”.