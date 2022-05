Salvini: “Derby e Lazio: lì il sogno scudetto ha preso i contorni della realtà” | Esclusiva

Matteo Salvini, senatore e leader della Lega Nord, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di 'pianetamilan.it'

Il Milan ha vinto il 19esimo scudetto della sua storia. Un campionato concluso nel migliore dei modi, con un trofeo conquistato più che meritatamente. Società, allenatore e squadra sono ovviamente felici e soddisfatti di questo trionfo, così come sono felici i tifosi rossoneri che, nella giornata di ieri, hanno 'accompagnato' il Milan dalla sede verso Piazza del Duomo. A proposito di tifosi, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Matteo Salvini, senatore e leader della Lega Nord. Queste le sue dichiarazioni in merito alla conquista dello scudetto.