Rino Foschi: “Milan, Massara non sbaglia mai. Scudetto? Occhio al Napoli”

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Rino Foschi, direttore sportivo

Redazione

Riguardo all’attualità in chiave Milan, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Rino Foschi. Diversi i temi trattati dal noto direttore sportivo: dal mercato rossonero alla griglia scudetto per la prossima stagione di Serie A.

L'intervista integrale a Rino Foschi

L’ha convinta, sin qui, il mercato del Milan?“Il Milan sta facendo un mercato da squadra campione d’Italia. Una squadra che vince, come si dice, non si cambia. Al massimo la puntelli qua e là. Ma poi lasciatemi dire una cosa…”.

Ossia?“Perché di Maldini ma, soprattutto, di Massara non parla mai nessuno? Io lo conosco da anni! Sui giocatori, soprattutto giovani, non sbaglia mai”.

De Katelaere, in tal senso, rappresenta un potenziale crack per il calcio italiano?“Ecco, De Katelaere è tra i più noti – in assoluto – al cospetto di Massara. Secondo me è un acquisto di caratura notevole per il Milan”.

I dirigenti rossoneri, da lei tanto elogiati, dovrebbero accelerare al massimo grado per chiudere il sostituto di Kessié?“No, c’è tempo. E poi il Milan a centrocampo è anche forte senza Kessié. Ormai è andato via; lo si sostituirà a tempo debito. Secondo me non era nemmeno così fondamentale per Pioli…”.

Che tipo di stagione prospetta da parte di Ibra?“Qualcosa può ancora dare e, a uno come lui, non puoi mai dire di no. Però penso proprio che il Milan stia guardando oltre. Origi è, a proposito, un ottimo acquisto”.

Dybala costituisce un’occasione persa?“Bisogna chiederlo a Pioli. Uno come Dybala può giocare al top ovunque, è chiaro. Però dipende dalle scelte dei singoli allenatori. Se il Milan avesse voluto Dybala a tutti i costi, lo avrebbe preso”.

I rossoneri partono come favoriti numero uno per lo scudetto?“E chi può dirlo? Siamo appena a luglio. Mica sono un mago! Forse, ora come ora, la Juve è quella che ha fatto il mercato migliore, ma non vuol dire assolutamente niente”.

Quali possono essere le potenziali sorprese?“Ragazzi, occhio al Napoli di Spalletti. Vi ricordo che, la scorsa stagione, lo scudetto lo hanno perso loro…”.

A cura di Luca Cavallero