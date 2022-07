Rinnovo Leao: un silenzio che rischia di assordare il Mondo Milan

Il rinnovo di Leao continua a tardare. L'influenza di Mendes e la questione Sporting non aiutano. E il tifoso del Milan brancola nel buio

Kenneth Malandrin

Durante la scorsa stagione, il Milan è salito sul tetto d'Italia 11 anni dopo l'ultima volta. Uno dei protagonisti principali della cavalcata degli uomini di Pioli è sicuramente stato Rafael Leao. L'esplosione del portoghese ha portato i dirigenti rossoneri a trattarne il rinnovo del contratto già agli albori della stagione passata; nonostante ciò, la tanto attesa firma tarda ad arrivare.

Inevitabilmente, questa problematica getta un velo d'angoscia su tutto il Mondo Milan, che dopo le numerose perdite a parametro zero degli ultimi anni non potrebbe sopportare di veder fuggire un autentico idolo.

Intrighi di vario genere

Il ritardo è sostanzialmente spiegabile per mezzo di due situazioni chiave: l'influenza di Jorge Mendes sul giocatore e la questione legale legata al risarcimento che Leao dovrebbe riconoscere allo Sporting Lisbona.

Mendes è noto per essere uno dei procuratori più importanti ed influenti del panorama calcistico internazionale; essendo uno dei maggiori esponenti di questa categoria, da lui è logico aspettarsi la volontà di ricavare sempre il massimo, in termini economici, da ogni negoziazione, anche a costo di oltrepassare i limiti dell'etica. Come già detto il Milan tratta con Mendes da diversi mesi, ma le offerte sin qui avanzate dal club non sono state accettate.

La seconda situazione, sorge al momento dell'addio di Rafa allo Sporting Lisbona nel 2018. Dopo le note vicende che hanno spinto gran parte della squadra ad abbandonare durante la stessa sessione, i Leões hanno portato in tribunale Leao, reo di aver rescisso unilateralmente il contratto con il club arrecandogli danni economici per diversi milioni, dovuti al suo addio gratuito. Questi due fattori, hanno sicuramente portato alla situazione di stallo attuale e alle difficoltà riguardo il raggiungimento dell'accordo.

Le ultime notizie riguardanti il rinnovo del prodigio di Almada risalgono a diverso tempo fa; questo silenzio sancisce la situazione di stallo che si è evidentemente creata in questa trattativa.

Ad agevolare la posizione del club di Via Aldo Rossi, c'è però la clausola da 150 milioni di euro concordata al momento dell'acquisto che di fatto congela un'eventuale cessione di Leao sino al termine del contratto nel 2024, anche qualora non arrivi il rinnovo.

Che fare?

A questo punto, però non stupirebbe se nelle teste dei dirigenti del Milan balenasse l'idea di una sorta di ultimatum con scadenza all'ultimo giorno del calciomercato in corso: rinnovo o cessione.

Le scottature dovute alle altre partenze a parametro zero pizzicano ancora la memoria di Maldini, Massara e Gazidis, che potrebbero quindi decidere di dare un taglio a situazioni di questo genere. In caso di non rinnovo, la cessione della fenomenale ala sinistra portoghese garantirebbe per lo meno un lauto guadagno, traducibile in risorse per il mercato.

Un silenzio assordante

Chi ci rimette più di tutti in questo momento è il tifoso del Milan. Oltre all'angoscia dovuta al poter perdere il fenomeno simbolo del rinascimento calcistico della propria squadra, egli non può nemmeno farsi un'idea sulla situazione, dato che le notizie latitano da mesi. Questo brancolare nel buio porta al formarsi di diverse opinioni; quella più diffusa propone l'eccezione al tetto salariale rigidamente rispettato in questi anni dalla dirigenza. Per un fenomeno come Leao, si potrebbe fare uno strappo alla regola. Ma non sapendo in che stato siano realmente le contrattazioni, anche quest'ipotesi risulta parecchio fumosa al momento.

Rinnovo Leao che succede? In sostanza non resta che aspettare, nella speranza che la gioia del tifoso del Milan non si trasformi, almeno parzialmente, in nostalgia e amarezza. Le top news sul Milan di oggi: le novità di mercato, le ultime sul rinnovo di Leao >>>