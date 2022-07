Pochesci: “Sono le altre che devono recuperare sul Milan” | Esclusiva

Riguardo all’attualità in chiave Milan, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Sandro Pochesci, ex allenatore anche della Ternana

L'intervista integrale a Sandro Pochesci

Il Milan lavora per blindare definitivamente Tonali. Qual è il suo punto di vista nel merito?“Tonali è importantissimo. Ma non solo per il Milan, per tutto il calcio italiano”.

In quale ruolo è maggiormente incisivo secondo lei?“E’ una mezz’ala moderna, a tutto campo. Mi ricorda, per caratteristiche, un Tardelli un po’ più moderno. E’ poi cresciuto molto fisicamente. E qui c’è la bravura di Pioli e di tutto il suo staff”.

Ci sono, attualmente, le condizioni per vedere nuovi Tonali in Serie A?“Secondo me, invece di andare avanti, stiamo andando indietro. Ci sono troppi stranieri nei Settori Giovanili. I giovani italiani di qualità non vengono più considerati”.

A proposito di giovani: qual è il suo giudizio su Leao?“E’ impressionante. Semplicemente incredibile. In più, dall’esterno, mi sembra che il Milan sia proprio la dimensione giusta per lui”.

Ai rossoneri è convenuto rinnovare nuovamente Ibrahimovic?“Sì, perché può ancora dare una grande mano. E’ un vincente, uno che non si arrende mai. Non accetta la sconfitta. Basti pensare che si sta opponendo, positivamente, al tempo che passa”.

Cosa potrebbe fare dopo il ritiro?“Tutti dicono che diventerà dirigente. Secondo me diventerà allenatore. Ha troppo da trasmettere agli altri. Dietro a una scrivania, non me lo vedo proprio”.

Alcuni sostengono che il Milan sia in ritardo sul mercato…“Per quali ragioni? Il Milan è Campione d’Italia; semmai – quelle che devono recuperare – devono essere le altre. I rossoneri hanno valutato attentamente tutte le piste e hanno scelto di puntare, dritti per dritti, su De Ketelaere”.

Il Milan patirà l’assenza di Kessié?“Secondo me sarà più il contrario - sottolinea Pochesci -. Andrebbe ricordato a tutti che Kessié è diventato grande con e grazie al Milan e non viceversa…”.

Cosa potrebbe occorrere, ora come ora, all’attuale Milan?“Secondo me un difensore esterno e un bomber. Origi è un’incognita, Ibra starà fuori fino a gennaio e davanti hai solo Giroud. Per cui una punta in più va presa”.

Che tipo di Champions prospetta da parte dei rossoneri? “La Champions va onorata, senza ombra di dubbio. Diciamo che sarebbe un fallimento se il Milan non superasse la fase a gironi”.

Chi lotterà per lo scudetto?“Secondo me, quest’anno, a partire in pole-position è la Juve. Appena dietro, sullo stesso livello, ci sono Inter e Milan. Mi aspetto un campionato bello tosto”.

La possibile sorpresa? “A mio avviso potrebbe far molto bene la Roma. Intorno a Dybala vedo un entusiasmo, oggettivamente, senza precedenti. Ma poi abbiamo mai visto, nella storia, una società che fa il tutto esaurito con gli abbonamenti il 20 luglio?”.

A cura di Luca Cavallero