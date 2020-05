PM – Virdis: “Ibrahimovic e Donnarumma? Da tenere, però…”

MILAN NEWS – Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. “Donnarumma e Ibrahimovic? Bisogna partire dai bravi, e questi due lo sono. Ibrahimovic, per il tempo che c’è stato e per avere 38 anni, ha dimostrato di essere forte. Ma solo loro non bastano, bisogna mettergli a fianco qualche altro giocatore di valore se veramente vogliamo tornare a vincere. Se invece vogliamo fare dei campionati in crescendo, devi costruire la squadra poco per volta comprando ogni anno uno o due giocatori di grande livello. I tifosi del Milan, e io per primo, penso che sarebbero felici di vedere dei giovani forti messi a fianco ai grandi che già ci sono in rosa. Su Donnarumma ci puoi puntare per il futuro, mentre Ibrahimovic può essere l’uomo di carisma e di esperienza che aiuta i giovani a crescere nel breve termine”. Per vedere l’intervista integrale, continua a leggere >>>

