PM – Silva: “Milan, ecco qual è il mio ricordo più bello”

MILAN NEWS – Massimo Silva, ex calciatore del Milan degli anni Settanta, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Ecco il suo ricordo rossonero più bello: “Milan-Inter 1-1 del 1976? Feci un eurogol, lo faccio vedere tuttora ai miei amici e fu il gol del pareggio. Feci una bella annata, vincemmo la Coppa Italia dove segnai gol determinanti, anche in Coppa Uefa marchiai la qualificazione. E poi, come detto, il derby. Stavamo perdendo e rimontammo”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

