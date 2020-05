PM – Silva: “Maximiano sostituto di Donnarumma? Sarebbe troppo…”

MILAN NEWS – Flàvio Miguel Silva, giornalista di ‘Record’, ha parlato delle qualità di Luis Maximiano, portiere accostato al Milan per il dopo Donnarumma. Ecco il suo pensiero rilasciato ai microfoni di PianetaMilan.it:”‘Max’ ha il talento per giocare un giorno in uno dei primi cinque campionati in Europa, ma ha solo 21 presenze in prima squadra dello Sporting. Oggi Max potrebbe essere un’ottima seconda scelta per la porta del Milan: essere il sostituto di Donnarumma è troppo in questo momento“. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

