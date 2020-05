PM – Silva: “Giampaolo era da Milan. Ecco cosa lo ha condannato”

MILAN NEWS – Massimo Silva, ex collaboratore di Marco Giampaolo all’Ascoli, ha difeso l’ex tecnico del Milan in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Ecco le sue parole: “Per come lo conosco io è un gran lavoratore e, con la crescita fisica e di condizione, i risultati sono arrivati”.

Era pronto per una sfida come il Milan?

"Sì, l'ho sempre ripetuto. In alto sono arrivati tecnici anche meno preparati di lui. Lui ha una metodica molto particolare, in pochi possono vantarla. Nel corso della preparazione settimanale è uno dei più bravi. La tournèe estiva negli Stati Uniti gli è stata fatale. La squadra, nonostante poche settimane di lavoro, volava. Avevo già intravisto il gioco di Marco, considerando che mancavano ancora dei giocatori. Proprio a fronte di quelle partite, la condizione è calata e nella prima parte di campionato c'è stata una netta involuzione. Con una preparazione tradizionale diciamo forse sarebbero andate diversamente le cose.