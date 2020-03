PM – Repice: “Che emozione Milan-Juventus a Manchester!”

ULTIME NEWS MILAN – Francesco Repice, storia voce di ‘Tutto il Calcio Minuto per Minuto’, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Interrogato su quale fosse il momento più bello che lo lega al Milan, il giornalista sportivo ha così risposto: “La finale di Manchester con la Juventus di Champions League. Il calcio italiano era sulla vetta, eravamo riusciti a portare in Inghilterra un bel pezzo di Italia, in quel momento toccammo l’apice”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

