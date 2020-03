PM – Panchina Milan, Nicolodi: “Rangnick? Arriverà solo se…”

CALCIOMERCATO MILAN – Pietro Nicolodi, telecronista ed esperto di Bundesliga, ha parlato di Ralf Rangnick, che potrebbe approdare al Milan la prossima estate. Secondo Nicolodi, il tedesco arriverebbe solo in un caso. Ecco sue sue dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it: “In questi ultimi anni ha ricoperto più il ruolo do dirigente più che di allenatore, anche se ho la sensazione che con Ralph Hasenhüttl al Lipsia abbia avuto un ruolo tecnico importante. Il carattere è di quelli tosti ed effettivamente verrebbe solo con pieni poteri. Poi vedremo”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

