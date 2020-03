PM – Nicolodi: “Rangnick manager? L’Italia dovrebbe adeguarsi”

ULTIME NEWS MILAN – Pietro Nicolodi ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Il giornalista sportivo ha delineato al meglio la figura di Ralf Rangnick, che si trasferirebbe al Milan solo con un ruolo di allenatore-manager. Un modello che potrebbe funzionare in Italia? Ecco la risposta: “Francamente pensavo che non avrebbe più allenato e sono rimasto abbastanza sorpreso dalle voci. Non ho idea se l’Italia sia pronta o meno ma forse è il caso di adeguarsi ad un modello che funziona all’estero”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

