PM – Longhi: “Ibrahimovic? Ecco cosa farei nei panni del Milan”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Bruno Longhi ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Ecco la sua opinione su Zlatan Ibrahimovic: “Ibrahimovic l’anno prossimo avrà 39 anni. La mia idea però è sempre la stessa: se si riuscisse a trovare uno più giovane – che non mi costringa ovviamente a suicidarmi dal punto di vista economico –, che mi garantisca anche solo in parte quello che mi da Ibra, vado sul giovane. Se però non lo trovo, tengo Ibrahimovic. Zlatan, non ti da quello che dava 8/9/10 anni fa, ma ti garantisce comunque qualcosa di certo. È inutile andare a cercare un altro ragazzo che poi magari si fa inghiottire dal peso di ‘San Siro‘ come è successo a Krzysztof Piątek. La permanenza di Ibrahimovic dipendeva molto da Boban visto che i due avevano legato molto. Ora venendo a mancare il croato in società, diventa una questione difficile da risolvere: bisogna usare la diplomazia per farlo rimanere al Milan”. Per leggere l’intervista integrale, continua a leggere >>>

