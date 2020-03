PM – Longhi: “Donnarumma? Questione complicata: ecco perché

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Bruno Longhi, in esclusiva ai microfoni di PiaentaMilan.it, ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma. Le sue dichiarazioni: “La questione Donnarumma invece è più complicata perché al termine di questo campionato sarà a un anno dalla scadenza e perché c’è di mezzo Mino Raiola. Un altro problema è che se devi venderlo, devi venderlo a chi fa la Champions League. Ma prova a guardare il panorama delle grosse squadre in Europa dal punto di vista dei portieri…sono tutte già coperte. Difficile trovare un acquirente che faccia follie. Io dico che l’unica squadra che potrebbe farle è la Juventus. Se invece lo tieni, devi garantirgli almeno lo stesso stipendio e fare una squadra che sia in grado di lottare per la Champions League. È una situazione complicata quella di Gigio, è un rompicapo”. Per vedere l’intervista integrale, continua a leggere >>>

