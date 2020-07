PM – Lazio-Milan: Ibrahimovic, il motivo della sua sostituzione

MILAN NEWS – I tifosi del Milan sono rimasti con il fiato sospeso per qualche secondo, quando hanno visto Zlatan Ibrahimovic rimanere a terra dopo una caduta scomposta. A fine primo tempo, Stefano Pioli lo ha sostituito inserendo Ante Rebic. Allarme infortunio per lo svedese? Niente affatto. Secondo quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan.it, il cambio di Ibra era programmato in anticipo e non c’è nessun infortunio per il numero 21. Lo stesso Pioli, nel post partita, ha confermato tale affermazione dichiarando: “Ibra lo sapeva di giocare 45 minuti“.

Intanto ci sono novità importanti sulla durata del rinnovo di Gianluigi Donnarumma: LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>