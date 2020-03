PM – Krause (BILD): “Vi spiego la filosofia di calcio di Rangnick”

ULTIME NEWS MILAN – Stefan Krause, corrispondente della ‘BILD‘ per il Lipsia, ha parlato in esclusiva alla redazione di PianetaMilan.it, spiegando l’idea di calcio di Rangnick. Ecco le sue dichiarazioni: “La filosofia di Rangnick è di un moderno tipo di calcio. Non gli interessa il possesso palla. Vuole andare in contropiede. I giocatori devono conquistare la palla rapidamente e nella metà campo avversaria, trasformando rapidamente l’azione da difensiva in offensiva. Quando la squadra di Rangnick ha la palla deve andare alla conclusione in porta in un lasso di tempo di 8 secondi. Per quel tipo di filosofia di gioco hai bisogno di giocatori giovani e veloci. Non di quel tipo di calciatori che amano la bellezza del calcio …”. Per vedere le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

