PM – Krause (BILD): “Negoziazioni tra Milan e Rangnick da due mesi”

ULTIME NEWS MILAN – Stefan Krause, corrispondente della ‘BILD‘ per il RB Lipsia, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni per spiegare la situazione Milan-Rangnick. Ecco cosa ha detto: “Non sappiamo di un pre-contratto tra Rangnick e il Milan. Ma sappiamo di avvenute negoziazioni tra le parti da un paio di mesi. La situazione è la stessa che abbiamo riportato alla fine di gennaio. Il Milan vuole Rangnick ed anche lui è molto interessato ad allenare i rossoneri. Le negoziazioni sono in corso. Rangnick sta cercando una nuova sfida. È più che ovvio che non è soddisfatto del suo mero ruolo di consulente per i club della ‘Red Bull’. Ha sempre voluto lavorare all’estero. Puntava veramente alla Premier League, ma, in passato, non ci sono state offerte concrete per lui. Soltanto contatti con l’Everton. E anche se ora non si tratta dell’Inghilterra, è pur sempre il Milan e non di certo la peggior destinazione”. Per vedere le sue dichiarazioni integrale, continua a leggere >>>

