PM – Juillard: “Benkhedim, Kalulu e Kamara: caratteristiche e valutazione”

MILAN NEWS – Patrick Juillard, giornalista francese di ‘Football365’, ha parlato ai microfoni di PianetaMilan.it di tre talenti accostati al Milan. Queste le sue parole: “Bilal Benkhedim è un centrocampista offensivo nato nel 2001, e Pierre Kalulu, un difensore versatile nato nel 2000. Loro hanno prospettive diverse rispetto a Kamara, che ha già giocato in Ligue1 con l’Olympique Marseille per due anni, rendendolo un giocatore molto più esperto e anche più costoso. L’OM ha bisogno di vendere per almeno 60 milioni questa estate, quindi chiederanno grandi somme (25-30 milioni) per Kamara. Benkhedim e Kalulu (che quest’anno era capitano della squadra giovanile del Lione) sarebbero investimenti meno costosi, ma anche scommesse più rischiose”. Per leggere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

