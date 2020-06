ESCLUSIVA PM – Juillard: “Vi racconto chi è Kouassi. Thiago Silva? Rinnoverà”

MILAN NEWS – E’ intervenuto in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it, il giornalista francese di Football365.fr Patrick Juillard, che ci ha raccontato diversi possibili scenari di mercato.

In Italia ci sono molte notizie riguardo un possibile interesse del Milan per Tanguy Kouassi: che ne pensi?

“È vero che le recenti sessioni di mercato hanno visto molti giocatori delle giovanili del PSG lasciare il club prima di assicurarsi un posto in prima squadra (o talvolta prima ancora di diventare professionisti). Dan-Axel Zagadou, Christopher Nkunku o Moussa Diaby sono solo i più famosi. Tuttavia, è incerto che vedremo Tanguy Kouassi seguire la stessa strada quest’estate. Kouassi ha solo 17 anni, quindi ha tempo”.

Che tipo di difensore è?

“Kouassi è un giocatore molto versatile e Thomas Tuchel ora probabilmente lo considera più come centrocampista difensivo che come difensore centrale. È bravo con la palla tra i piedi, bravo a passare e bravo di testa. Deve ancora migliorare la sua concentrazione, come la maggior parte dei giocatori molto giovani. E’ un gran lavoratore, ha ancora tante cose da imparare”.

Molti tifosi del Milan sognano un possibile ritorno di Thiago Silva: pensi che alla fine rimarrà a Parigi?

“Il contratto di Thiago Silva con il PSG scade alla fine del mese. È chiaro che la sua intenzione è di prolungare il suo soggiorno a Parigi. E penso che sarebbe anche interesse del club firmare un nuovo accordo con lui. Dato che l’allenatore Thomas Tuchel ora considera Marquinhos più un centrocampista difensivo che un difensore centrale, rinnovare la fiducia in Thiago Silva potrebbe essere più sicuro che investire in un nuovo difensore e ricostruire la linea di difesa. Quindi io vedo più un rinnovo col PSG piuttosto che un ritorno al Milan”.

Bennacer e la clausola dei 50 milioni: pensi che ci sia una squadra disposta a pagarla?

“I giornali dicono che il PSG potrebbe essere interessato a Ismaël Bennacer. Leonardo è in cerca di rinforzi a centrocampo, dal momento che Idrissa Gueye e Leandro Paredes (entrambi arrivati ​​nel 2019) non hanno sempre soddisfatto le aspettative. Con le sue abilità, Bennacer potrebbe giocare al fianco di Marco Verratti, ma il PSG ha anche altri obiettivi come Thomas Partey (Atlético Madrid) e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), che presentano caratteristiche piuttosto diverse. Se il Milan ha messo la clausola, vedo solo il Manchester City come destinazione per Bennacer, il cui profilo tecnico potrebbe soddisfare i requisiti di Guardiola”.

Benkhedim (Saint-Etienne), Kamara (Marsiglia), Kalulu (Lione): pensi che uno di loro potrebbe interessare al Milan?

“Bilal Benkhedim è un centrocampista offensivo nato nel 2001, e Pierre Kalulu, un difensore versatile nato nel 2000. Loro hanno prospettive diverse rispetto a Kamara, che ha già giocato in Ligue1 con l’Olympique Marseille per due anni, rendendolo un giocatore molto più esperto e anche più costoso. L’OM ha bisogno di vendere per almeno 60 milioni questa estate, quindi chiederanno grandi somme (25-30 milioni) per Kamara. Benkhedim e Kalulu (che quest’anno era capitano della squadra giovanile del Lione) sarebbero investimenti meno costosi, ma anche scommesse più rischiose”.

Il futuro di Kessie. Dopo 3 stagioni potrebbe essere venduto: quale potrebbe essere la sua destinazione? PSG? Napoli?

“Io lo vedo che tenterà fortuna in Premier League. Non credo che Kessie sia abbastanza “di alto profilo” per il PSG. Dato che Kessie è ora un giocatore di Serie A di grande esperienza, lo vedo iniziare una nuova avventura in Inghilterra, dove le sue qualità fisiche, la sua attività a centrocampo e il suo profilo “box-to-box” potrebbero attrarre club di livello medio come il Newcastle (che dovrebbe investire ingenti somme di denaro la prossima estate) o il West Ham“.

IERI INVECE ABBIAMO INTERVISTATO VALENTIN PAULUZZI DE L’EQUIPE: CONTINUA A LEGGERE>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓