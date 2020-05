PM – Jacobelli: “Ibrahimovic rimarrà? Ecco il mio pensiero”

MILAN NEWS – Xavier Jacobelli, direttore di ‘Tuttosport’, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. La domanda che tormenta i tifosi del Milan è: Ibrahimovic rimarrà anche alla prossima stagione oppure no? Ecco la sua risposta: “Non ha ancora deciso, a noi di ‘Tuttosport’ risulta così. Si passerà inevitabilmente da un confronto diretto con la società. Se Ibrahimovic ritiene ci saranno le condizioni per rimanere, allora rimarrà. Io mi auguro che rimanga un’altra stagione, il Milan ne ha molto bisogno”. Per vedere l’intervista completa, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓