PM – Jacobelli: “Donnarumma? E’ uno dei migliori, occhio al Real Madrid…”

MILAN NEWS – Xavier Jacobelli, direttore di ‘Tuttosport’, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma: “Spero resti il più lungo possibile per diventare il primo capitano portiere del Milan. Christian Abbiati lo è stato, ma era il vice perché c’era Massimo Ambrosini. Donnarumma ha solo 21 anni e conta 190 presenze ufficiali con i rossoneri e 16 in nazionale maggiore: è un fenomeno assoluto. Noi siamo abituati a considerarlo un veterano perché Sinisa Mihajlovic lo lanciò in Serie A quando aveva solamente 16 anni e 8 mesi. È un capitale per il Milan e per tutto il calcio italiano, ma essendo uno dei portieri più forti al mondo è ovvio che susciti l’interesse di alcuni grandi club…e mi viene in mente il Real Madrid. C’è da capire però quale sia la strategia del Milan, perché il contratto di Donnarumma è in scadenza a giugno 2021. Capiremo molte cose dalla scelta che il Milan farà circa il futuro di ‘Gigio’ Donnarumma. Tanto dipenderà dalle garanzie tecniche e pecuniarie che la società offrirà allo stesso calciatore”. Per vedere l’intervista completa, continua a leggere >>>

