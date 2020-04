PM – Galderisi: “Ripresa Serie A? Vi dico perché sono fiducioso”

ULTIME NEWS MILAN – Giuseppe Galderisi, ex giocatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Ripresa Serie A? Ecco la sua opinione: “Con le dovute attenzioni e precauzioni penso che tutti, prima o poi, dobbiamo ripartire. Resto fiducioso, la Serie A è trainante sia economicamente che mentalmente. Non è detto che non possa cambiare anche la strutturazione del campionato. Ora è fondamentale essere reattivi e saper riprenderci da queste difficoltà”. Per vedere l’intervista integrale, continua a leggere >>>

