PM – De Santis: “Milan, le ultime su Pezzella e De Paul”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lorenzo De Santis, agente FIFA esperto di calcio sudamericano, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Ecco il suo pensiero su German Pezzella e Rodrigo De Paul: “Il Milan aveva fatto un pensiero su due giocatori argentini, specie nel periodo in cui sembrava fatta per l’avvento di Ralf Rangnick: Adolfo Gaich, ora accasatosi al Cska Mosca e Matias Zaracho, giocatore interessante del Racing. Ad oggi, però, credo che i due argentini che potrebbero essere più vicini al Milan sono German Pezzella, il cui agente è stato a Casa Milan nei giorni scorsi, e Rodrigo De Paul. Quest’ultimo, soprattutto, dopo 4 stagioni con l’Udinese potrebbe cambiare maglia. In questo Milan Ibra-centrico, che ha premiato giocatori come Hakan Calhanoglu e Ante Rebic, potrebbe avere un ruolo importante come incursore”.

