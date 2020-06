PM – De Santis: “Milan, ecco perché devi puntare su Gaich”

MILAN NEWS – Lorenzo De Santis, agente FIFA esperto di calcio sudamericano, ha parlato in esclusiva con la redazione di PianetaMilan.it di Adolfo Gaich. Ecco perché bisogna puntarci: “La filosofia del prossimo allenatore rossonero, Rangnick, che è quella di puntare su giovani di qualità affamati e Gaich risponde a questo identikit, poi per il fatto che oggi il giocatore ha una clausola rescissoria di 15 milioni di dollari, ed infine, avendo il contratto in scadenza il prossimo anno, il San Lorenzo difficilmente terrà Gaich un altro anno senza il rinnovo”.

Per leggere l’intervista esclusiva di De Santis, continua a leggere >>>