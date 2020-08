PM – De Santis: “Conviene prendere Fabricio Bustos, ecco perché”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nei giorni scorsi il nome di Fabricio Bustos si è avvicinato molto in orbita Milan. Il laterale destro argentino, classe 1996, gioca nell’Independiente. Per parlare delle sua qualità abbiamo contattato Lorenzo De Santis, agente FIFA esperto di calcio sudamericano. Quanto vale il giocatore? Questo il consiglio: “Non è facile dare un valore del cartellino di Bustos, perché la situazione Covid sta picchiando duro sulle valutazioni. Sicuramente però andare a prendere lui, come altri giocatori sudamericani, può rappresentare una convenienza rispetto ad altri momenti storici“.

PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE DI DE SANTIS CLICCA QUI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>