PM – Camolese: “Ibrahimovic? Tutti i giocatori sono cresciuti con lui”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore Giancarlo Camolese ha parlato ai microfoni di PianetaMilan.it dell’impatto id Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Sulla sua eventuale permanenza ha poi così risposto: “Chi più dell’allenatore che lo valuta quotidianamente può dirlo? Ibrahimovic ha grande personalità, intorno a lui sono cresciuti tutti i giocatori, soprattutto i più giovani. Una sua parola è fondamentale per la crescita generale del gruppo”. Per vedere l’intervista integrale, continua a leggere >>>

