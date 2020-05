PM – Calciomercato Milan, Elfrink: “Dumfries? Ecco quanto costa”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Rik Elfrink di Eindhovens Dagblad ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it dell’obiettivo rossonero Denzel Dumfries. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Milan in Olanda è ritenuto ancora un club con un nome importante, sebbene non sia più competitivo come ai tempi migliori con Gullit, Van Basten e Rijkaard. Al momento noi stiamo andando tutti – calcio incluso – verso un periodo molto difficile. E’ logico che il Milan sia interessato a Dumfries, ma in questo momento un trasferimento di questo tipo non è per niente facile. Dumfries costerà almeno 25 milioni, ma i prezzi potranno scendere a causa della pandemia. I club ora guardano ai loro budget e la domanda è se possono continuare i loro campionati”. Per vedere l’intervista integrale, continua a leggere >>>

