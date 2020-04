PM – Caliò: “Musso è un gran portiere, merita il Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Franco Caliò, giornalista argentino di ‘Tyc Sports’, ha parlato in esclusiva ai microfoni PianetaMilan di Juan Musso, portiere che interessa molto al Milan. Ecco il suo pensiero: “Juan Musso è un grande portiere. Penso che meriti l’opportunità in un grande club come il Milan. Ha dimostrato all’Udinese di essersi adattato bene alla Serie A. Sfortunatamente, non abbiamo potuto vederlo troppo nel nostro campionato. Dopo il primo anno da titolare è partito subito per l’Italia. Penso che possa sostituire Geronimo Rulli come portiere titolare del futuro della nazionale argentina. È un ruolo che, dopo la partenza di Sergio Romero, non ha avuto un titolare indiscusso”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

