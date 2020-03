PM – Andersinho: “Paqueta? Se non gioca difficile giudicarlo…”

ULTIME NEWS MILAN – Andersinho Marques, giornalista brasiliano, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Ecco l’ opinione sul suo connazionale Lucas Paqueta: “Paqueta? Se un calciatore non gioca diventa difficile giudicarlo. Il Milan sta passando un momento difficile e quindi subisce anche Paqueta. Dovrebbe probabilmente giocare qualche minuto in più per prendere maggiore fiducia e esprimere le sue qualità che ha dimostrato all’inizio. Futuro al Psg? E’ impossibile fare previsioni in questo momento. Bisognerà aspettare la chiusura dei campionati”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android