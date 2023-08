Milan, Pellegatti: “Come si ambienteranno Chukwueze ed Okafor in Italia?”

Le ultime settimane hanno rappresentato un periodo importante per il Milan . I rossoneri hanno dimostrato, con il nuovo corso dirigenziale targato Giorgio Furlani - Geoffrey Moncada , di essere una delle squadre più attive in questa sessione estiva. Abbiamo parlato del calciomercato del Milan e della prossima stagione rossonera insieme a Carlo Pellegatti , noto giornalista, telecronista e storico tifoso del Diavolo. Di seguito un estratto.

"Prima c'è da capire di quale Milan dobbiamo parlare. Come si ambienteranno Samuel Chukwueze e Noah Okafor? Bisogna prima capire qual è il valore di questi giocatori nel campionato italiano. E lo stesso discorso vale per Yunus Musah, ufficializzato ieri. Che orientamenti avrà Stefano Pioli e come vorrà giocare nel corso della prossima stagione? Anche questo è un aspetto da comprendere. Al momento è difficile farsi delle aspettative per la prossima stagione".