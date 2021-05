Pauluzzi: “Maignan leader, ma ci sono tanti italiani bravi…” | ESCLUSIVA

Valentin Pauluzzi ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco la sua opinione su Mike Maignan, possibile sostituto di Gianluigi Donnarumma

Valentin Pauluzzi, giornalista de 'L'Equipe', ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco la sua opinione su Mike Maignan, possibile sostituto di Gianluigi Donnarumma: "Maignan è una buona soluzione se va via Donnarumma perché è un buon giocatore nel pieno della carriera. Ha esperienza, conosce già il contesto di un grande club perché è cresciuto nel Psg di Cavani e Ibrahimovic. E' un leader, ha personalità, quindi sembra un profilo giusto anche se ci sono tanti portieri italiani bravi e prima di provare ad acquistare uno straniero io guarderei bene al mercato italiano". Clicca qui per leggere la nostra esclusiva completa