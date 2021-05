Pauluzzi: “Il Psg non segue Bennacer, giusto rimanga al Milan” | ESCLUSIVA

Valentin Pauluzzi, in esclusiva ai nostri microfoni, ha parlato del presunto interesse del Psg per Ismael Bennacer. Gli aggiornamenti

Nei mesi scorsi Ismael Bennacer è stato spesso accostato al Psg. Da quest'estate, come da contratto, verrà inserita una clausola rescissoria di 50 milioni sull'algerino. Un motivo in più per i francesi per tentare l'assalto? Questa la risposta di Valentin Pauluzzi, giornalista de 'L'Equipe', in esclusiva ai nostri microfoni: "Non credo che il Psg segua Bennacer, che è un ottimo giocatore ma ha avuto difficoltà fisiche in questa stagione. Non penso sia una pista d'attualità, lui farebbe bene a rimanere al Milan per migliorare". Clicca qui per leggere la nostra esclusiva completa