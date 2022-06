Pagliuca: “Maignan forte, ma Donnarumma è nella mia Top 5” | Esclusiva

Gianluca Pagliuca, in esclusiva ai nostri microfoni, ha parlato di Mike Maignan ed anche dell'ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma

Daniele Triolo

Gianluca Pagliuca, ex portiere in Serie A per Bologna, Sampdoria e Inter, nonché estremo difensore della Nazionale Italiana, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE).

Parlando di Mike Maignan, portiere del Milan campione d'Italia in carica, Pagliuca ha dichiarato: “E’ stato una sorpresa ma secondo me e anche più forte di Hugo Lloris”, in riferimento, naturalmente, al dualismo che 'Magic Mike' vive in Nazionale con il collega del Tottenham.

Maignan, però, a detta di Pagliuca, per quanto ottimo portiere, non figurerebbe nella sua personalissima Top 5 dei portieri più bravi al mondo. Anzi, chi troverebbe posto, per lui, in questa speciale classifica? "Thibaut Courtois, Gigio Donnarumma, Jan Oblak, Marc-André ter Stegen e Manuel Neuer", la sua convinzione. Clamorosa indiscrezione sul calciomercato del Milan! Le ultime news >>>