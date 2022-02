Oreggia: “Ibrahimovic è un punto fermo del Milan. Kessie? Vicenda banale” – ESCLUSIVA

In merito alla stretta attualità legata al Milan, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva il giornalista Vittorio Oreggia

Tante notizie sul Milan in queste ultime ore. Tiene sempre banco il rinnovo di Franck Kessie, che dovrebbe lasciare il Diavolo al termine della stagione, ma si parla anche dell'infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Il problema al tendine d'Achille sembrava essere di poco conto, ma l'attaccante, dopo il derby, la Lazio e la Sampdoria, salterà anche la sfida di sabato contro la Salernitana. Per parlare di questo e tant'altro, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva il giornalista e saggista Vittorio Oreggia. Ecco cosa ci ha detto.

Qual è la sua chiave di lettura rispetto al “caso Kessie”?

“Per me è qualcosa che riguarda principalmente i tifosi, non me ne interesso più di tanto. Non capisco per quali ragioni bisogna amplificare questa banalissima vicenda”.

Potrebbe, tuttavia, avere ripercussioni sulla stagione del Milan?

“Non mi sembra proprio, a giudicare dagli ultimi risultati. Quello che sta accadendo con Kessie non è nulla di diverso rispetto alle altre trattative relative ai rinnovi di contratto, come quella tra Juve e Dybala. Kessie è un professionista: se sta bene Pioli lo fa giocare, altrimenti – se non è in condizione – non gioca: il tecnico rossonero non è uno sprovveduto”.

Ci sono chance affinché rimanga in rossonero?

“Mi sembra alquanto improbabile. In ogni caso il Milan mi sembra competitivo anche senza di lui. E’ proprio l’ingranaggio della squadra a funzionare”.

C’è un “caso Ibra”? Lo svedese è calato notevolmente a livello di presenze e rendimento…

“Ibra è Ibra, anche a quarant’anni. Io non parlerei di calo di rendimento, ma di tempo – fisiologico – che impiega per potersi riprendere dagli infortuni. Il suo valore però non si discute. Come ha detto Pioli, non può mai essere un problema”.

Resta sempre un punto fermo per la squadra?

“Assolutamente sì, in campo e in spogliatoio. Può ancora continuare con il Milan”.

I rossoneri sono realmente i favoriti per lo scudetto?

“No, la favorita resta l’Inter, anche perché ha ancora una partita da recuperare. Però il Milan è davanti. Sicuramente sarà lotta fino alla fine tra le due milanesi”.

Per il Milan potrebbe costituire un rimpianto non aver fatto mercato a gennaio?

“No, il Milan è una rosa competitiva già così. Alla fine Pioli è stato penalizzato soltanto dagli infortuni. Un recupero chiave sarà, per esempio, quello di Rebic, giocatore fondamentale la scorsa stagione”. Milan, colpo in estate dal PSG? Le ultime news di mercato >>>

