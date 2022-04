Nocerino: “Scudetto? L’unico avversario del Milan è…il Milan” | Esclusiva

Antonio Nocerino, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Non una grande partita disputata ieri sera dal Milan che, contro il Torino , ha pareggiato ancora una volta 0-0. Dopo il mezzo passo falso contro il Bologna, i rossoneri ne hanno compiuto un altro che potrebbe pesare nell'economia di questo campionato. Nonostante la sconfitta del Napoli , l' Inter adesso è sotto di due punti con una gara da recuperare. Adesso il Diavolo dovrà riscattarsi nella prossima partita di venerdì contro il Genoa di Blessin, alla ricerca di punti salvezza. Abbiamo parlato di tutto ciò con 'mister X' Antonio Nocerino , il quale è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

“Non sono d’accordo. I campionati rischi proprio di perderli contro signore squadre come Bologna e Torino. Non pensavo affatto che sarebbero state due partite semplici. Anzi…”.

“Ancora oggi, io non mi riuscirei mai a privare di Ibra in una mia squadra”.

Di quali elementi avrebbero bisogno i rossoneri per compiere il definitivo salto di qualità, anche in Europa?

"Sarà durissima. Il Genoa mi ricorda molto il Torino per tipologia di gioco. Blessin ha portato la sua identità. Non sarà affatto facile per il Milan. Pioli la deve preparare come se fosse una finale".