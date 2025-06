Nicolodi: “Xhaka al Milan come un leader. Sule e Stiller, vi dico che…” | ESCLUSIVA PM

Altro profilo accostato al Milan è quello di Niklas Sule, difensore del Borussia Dortmund, che, però, non ha giocato molto durante l'ultima stagione a causa di infortuni e scelte tecniche. Secondo te uno come Sule può fare al caso dei rossoneri?"Nella parte finale di questa stagione qualcosa di buono l'ha fatta vedere. Si è molto appesantito rispetto a una volta, è rallentato parecchio. Certo, se torna in condizione fisica ha un'esperienza mostruosa, può tornare utile. Se recupera quella può giocare nel campionato italiano, anche perché la Serie A non è più come una volta. Prima avrebbe fatto fatica, ora un po' meno. Idealmente ci sarebbero giocatori migliori, poi è un altro discorso se arriva al Milan a parametro zero".

E su Angelo Stiller, invece? Giovane e talentuoso centrocampista dello Stoccarda che fu accostato al Milan e viene seguito anche dall'Inter: "Lui è forte forte. Un gran giocatore. Vero che gioca in un sistema molto particolare, nel senso che lo Stoccarda è una delle squadre che gioca un calcio tra i migliori in assoluto. Basta rivedere la sfida tra Juventus e Stoccarda in Champions League: è finita 1-0 per i tedeschi, con gol al 90', ma se finiva 5 o 6 a zero non avrebbero rubato niente. Impressionante per la quantità di gioco che sviluppano. Sebastian Hoeneß (allenatore dello Stoccarda ndr) secondo me è una specie di genio, migliora i giocatori in una maniera incredibile. Stiller è un suo pupillo, lo ha avuto in tutta la sua carriera, prima al Bayern II, poi lo ha portato all'Hoffenheim e infine allo Stoccarda. È il suo uomo. Giocare bene nel sistema di Hoeneß è un po' più facile, bisognerebbe vederlo in un altro contesto. Bisogna pagarlo però Stiller, anche perché lo voleva il Bayern Monaco".

Chiudiamo con la Bundesliga. Il campionato tedesco è ricco di giocatori talentuosi, ma ce n'è uno in particolare che dovremmo tenere d'occhio?"Di giocatori ce ne sono. Adesso, nell'Under 21, sta giocando Nick Woltemade, altro giocatore dello Stoccarda. Un tipo assurdo, alto 2 metri ma ha fatto un gol di testa in tutta la carriera. Con i piedi è una roba pazzesca, ha fatto dei numeri da circo. Prima giocava nel Werder Brema e segnava pochissimo, adesso è arrivato allo Stoccarda e ha fatto più di 10 gol. Dipende sempre dalle squadre. Ne hanno ben parecchi di giocatori buoni, purtroppo però l'orientamento dei giocatori della Bundesliga è che, se devono andare via, vanno in Premier League. Purtroppo in Italia si fa fatica a prenderli quelli veramente forti".