Nicolodi: “Xhaka al Milan? Giocatore totale. Sul suo carattere vi dico…”

Nelle ultime settimane al Milan vengono accostati davvero tanti nomi. Il calciomercato estivo impazza e i rossoneri sono alla ricerca di importanti pedine per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tuttavia, dopo la cessione di Tijjani Reijnders, al Diavolo serve un giocatore di qualità ed esperienza. Ecco, dunque, che il profilo di Granit Xhaka appare perfetto per la squadra rossonera, ma non è l'unico nome che arriva dalla Bundesliga. Per questo motivo, non potevamo non chiedere a Pietro Nicolodi, storica voce di Sky Sport per il campionato tedesco. Da noi intervistato, il telecronista ci ha parlato di Xhaka e Niklas Sule, ma non solo. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!