Nicolodi: “Sanches se sta bene è devastante. Su Origi…” | ESCLUSIVA

Pietro Nicolodi, telecronista di 'Sky Sport', ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla redazione di 'pianetamilan.it'

Il mercato non è ufficialmente iniziato, ma il Milan intanto ha iniziato a portarsi avanti. Renato Sanches e Divock Origi sembrerebbero essere i primi acquisti dei rossoneri, andando a rinforzare due reparti che saranno orfani di Franck Kessié, destinato al Barcellona, e Zlatan Ibrahimovic, fermo ai box per un grave infortunio al ginocchio. Abbiamo parlato dei due giocatori insieme a Pietro Nicolodi , telecronista di 'Sky Sport' ed esperto di Bundesliga.

“Secondo me il Milan fa un affare a prendere Renato Sanches e a non basarsi sul giocatore che si è visto negli anni di Monaco. Non era un problema tecnico, ma il fatto che Renato Sanches è un giocatore che ha bisogno di essere al centro del progetto, al fine di rendere al massimo grado”.