Nadia Nadim ha lasciato il Milan Femminile qualche giorno fa, nel bel mezzo della stagione, per trasferirsi in prestito all' Hammarby : noi di ' PianetaMilan.it ' l'abbiamo sentita in esclusiva per farci raccontare cosa l'ha spinta a lasciare le rossonere e non solo. Ecco, dunque, le sue parole.

Nadim dice tutto in ESCLUSIVA: l'addio, Ibrahimovic, la laurea e un aneddoto

Perché hai deciso di lasciare il Milan? "Dato che non avevo tempo per giocare, non era un'idea restare e non giocare. Non avrei mai fatto domande o chiesto di giocare, quindi la situazione non era ideale, quindi quando Hammarby si è presentato come opzione è stato un bene per tutti".