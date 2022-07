Milan, Valentini: “Fidatevi di Maldini, è come un acquisto top” | Esclusiva

Lo storico dirigente della Nazionale Italiana Antonello Valentini ha lanciato un appello ai tifosi del Milan: " Fidatevi di Paolo Maldini" . D'altra parte i rossoneri sono tornati vincenti proprio dopo il suo arrivo come dirigente. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it .

I tifosi del Milan dovrebbero essere intimoriti dal mercato di Inter e Juve? “Forse sulla carta l’Inter ha la rosa più forte, ma nel calcio il concetto di “sulla carta” non conta. Anche la Juve si è rafforzata parecchio. Se, inoltre, la Roma acquisterà qualche giocatore per Mourinho, anche i giallorossi potrebbero dire la loro. Vorrei però fare un appello…”.

Prego. "Come ho detto prima, bisogna fidarsi di Paolo Maldini. Guarda caso, il Milan è tornato a vincere proprio quando è arrivato lui. Maldini in società è una garanzia unica e inestimabile. Il fatto che abbia rinnovato è come un acquisto top, a livello di valore che produce".