Turci: “Milan, guarda a giocatori che giocano già in Serie A” | Esclusiva

Tommaso Turci, giornalista di 'DAZN', ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic e dei possibili colpi di calciomercato in entrata per il Milan

Redazione

L’attualità in casa Milan è permeata da vari temi, tra cui l’ambizione di effettuare un mercato di livello, al fine di confermarsi in Italia per lungo tempo e, chissà, affermarsi anche in campo europeo. Rispetto a ciò, la nostra redazione ha contattato in esclusiva Tommaso Turci, bordocampista di 'DAZN'. Queste le dichiarazioni.

Quanto ha inciso, a suo giudizio, Ibrahimovic sulla vittoria dello scudetto del Milan? “Io penso che, a livello di carisma e singola presenza in spogliatoio, Ibra abbia inciso notevolmente. Stiamo parlando di un giocatore di una caratura unica”.

Cosa prevede in ottica futuro, anche sulla base delle informazioni in suo possesso? “La mia sensazione è che il Milan abbia passato la palla a lui. Della serie che deve essere lo svedese a decidere che cosa fare, come è giusto che sia. C’è, oggettivamente, un limite anagrafico. Ma a uno come Ibra non puoi rinunciare mai. Se se la sente, credo che gli verrà consentito di continuare”.

Dopo aver vinto lo scudetto ritiene che il Milan possa aprire un ciclo duraturo? “Sì, perché il percorso della società e della squadra, oltre che dei singoli giocatori, è stato un continuo crescendo. Non si può che pensare a un miglioramento. Questo mi sembra fuori da ogni dubbio. In più c’è una componente che, forse, è un po’ sottaciuta…”.

Ossia? “Si parla troppo poco dell’ottimo lavoro del Milan a livello di scouting. La rosa del Milan è già giovane, oltre che di qualità. Figuriamoci con i giovani del domani, che stanno crescendo rigogliosi!”.

Tra i nomi in chiave mercato, qual è, a suo giudizio, quello più funzionale al Milan? “Per imporsi nell’attuale Milan bisogna essere giocatori… da Milan! E’ necessario aggiungere qualità. Berardi mi sembra un profilo adeguato. Può giocare in più ruoli. Soprattutto può fare il trequartista, partendo da destra dietro a una punta. Poi ha già grande esperienza. Sono, in generale, convinto di un fattore…”.

Ossia? “Che, per rinforzarsi, il Milan è meglio che guardi a giocatori già esperti nel campionato italiano. Non che, chiaramente, gli Origi, i Botman e i Renato Sanches non siano elementi di qualità…”.

Tra i nomi chiacchierati figura anche quello di Bremer. Corrisponde a questo identikit? “Assolutamente sì. Bremer è un grandissimo difensore. Chiunque lo prenderà, farà un ottimo affare. Milan compreso”. Milan, salta Botman? Ecco l'alternativa: le ultime news di mercato >>>