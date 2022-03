Milan, Tecca: “Italia? Tonali merita spazio. Botman da prendere” | Esclusiva

Il giornalista Massimo Tecca ha parlato dell'esclusione dell'Italia dal Mondiale, di calciomercato e di alcuni singoli come Tonali e Ibrahimovic

Redazione

Il giornalista Massimo Tecca ha parlato dell'esclusione dell'Italia dal Mondiale, di calciomercato e di alcuni singoli come Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it.

Da quali presupposti bisogna ripartire dopo la debacle azzurra di ieri sera? “Dobbiamo ficcarcelo in testa: bisogna dare più importanza alla Nazionale. Non capisco perché non si sia sospeso il campionato in vista di queste due partite. Follia allo stato puro”.

Quali sono le colpe strutturali di Mancini? “Mancini detiene un grosso equivoco. C’è Immobile che, in campionato, fa faville e che in Nazionale sembra il gemello diverso. Questo è un problema da risolvere. Magari favorendo l’avanzata di Scamacca…”.

Mancini e Gravina dovrebbero dimettersi? “No, non sono d’accordo con questi stravolgimenti. Per me bisogna lavorare di più sulla preparazione atletica. Quando si va in Nazionale bisogna avere la voglia di fare quel mezzo metro in più dell’avversario, di lottare su ogni pallone. Ieri, oggettivamente, qualche calciatore si è un po’ gestito…”.

Come giudica la prestazione di Florenzi? “Ho letto critiche in merito alla sua convocazione… Con quel salvataggio nel primo tempo ha subito messo in evidenza che tipo di calciatore sia… Mostruoso!”.

E Tonali? “Io gli darei più spazio in Nazionale. A cosa è servito farlo entrare ieri, quando ormai i giochi erano fatti?”.

Quali “segreti” si celano dietro al miglioramento esponenziale del centrocampista rossonero? “Il fatto che abbia come allenatore Pioli, attualmente il miglior tecnico italiano. Lo ha difeso, lo ha protetto quando serviva con qualche panchina e lo ha valorizzato. Tonali gli deve molto”.

Come vedrebbe in rossonero Botman? “Potrebbe essere un colpo alla Maignan. Io lo prenderei subito. Lo conosco calcisticamente: ha lo spessore per restare nel Milan”.

I rossoneri sono i favoriti numero uno per lo scudetto? “Secondo me sì…”.

Per quali ragioni? “Secondo me se la giocano con il Napoli. Il Milan è la squadra che sta esprimendo il miglior calcio. E non sottovalutiamo un aspetto…”.

Quale? “Il ritorno di Ibra, che tutti stanno dando – a caso – per finito. Adesso sarà al massimo della condizione e, in questo rush finale, potrà far vincere lo scudetto ai rossoneri con i suoi gol, come quelli all’Udinese”. Attacco, Maldini torna su un vecchio pallino: le ultime news di mercato >>>

