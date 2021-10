Milan, Tassotti: “Tonali mi ha colpito, sta giocando proprio bene” | ESCLUSIVA

Mauro Tassotti, ex calciatore e allenatore in seconda del Milan, ha parlato della crescita evidente di Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni

Mauro Tassotti, ex calciatore e allenatore in seconda del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. C'è un calciatore che ha colpito di più il 'Tasso' in questo inizio di stagione? Questa la risposta: "C'è più di un calciatore che ha fatto particolarmente bene. Mi piace molto la crescita di Sandro Tonali, che l'anno scorso era stato criticato, ma mi è piaciuto come si è comportato. Per rimanere al Milan ha rinunciato a un po' di soldi e sta raccogliendo quello che ha seminato. Sta giocando davvero bene". Clicca qui per leggere l'intervista integrale di Mauro Tassotti