Il match tra Milan e Stella Rossa ha lasciato strascichi non solo tra i rossoneri, a seguito delle dichiarazioni di Paulo Fonseca nel post partita, ma anche in Serbia: ne abbiamo parlato con Jovan Terzic . Il giornalista di 'Mozzart Sport', in esclusiva a noi di ' Pianeta Milan ' ha rivelato come si stia vivendo la sconfitta a Belgrado e dintorni, toccando anche il tema direzione arbitrale. Ecco, dunque, tutte le sue parole.

"Questa è una domanda molto difficile. Non posso dire che qualcuno mi abbia impressionato perché qui in Serbia seguiamo molto la Serie A quindi sapevo che il Milan aveva problemi in questa stagione. Ad essere onesti, penso che questa squadra non sia al livello che merita un club con una storia come il Milan. Posso dire che sono rimasto più colpito dal modo in cui alcuni giocatori hanno giocato peggio di quanto pensassi. Theo per esempio, anche Leao. Hanno la massima qualità ma la loro forma è bassa. Anche Maignan in alcuni momenti ha commesso grossi errori. Ma non per essere solo negativo, forse Gabbia merita commenti positivi".