Milan-Spezia, Marelli: “Serra? Capisco l’amarezza dei tifosi” | ESCLUSIVA

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato la brutta prova di Marco Serra durante Milan-Spezia, partita valida per la 22^ giornata di Serie A

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato la brutta prova di Marco Serra durante Milan-Spezia, partita valida per la 22^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it: "Non è stata la miglior serata di Serra, inutile negarlo. Sono solito esprimere dei pareri puramente personali sulle prestazioni nel complesso, senza basare il giudizio stesso su un episodio specifico. In questa serata, però, nulla è andato per il verso giusto: al di là del rigore assegnato col VAR, è stata tutta la prestazione a lasciare una cattiva impressione tecnico/disciplinare. Inutile soffermarsi su episodi singoli, ci sono passato anche io e la caccia all'errore è uno sport che non mi diverte particolarmente. Mi preme più sottolineare che trovo ingiusto massacrare un uomo per una serata storta: ognuno, nel proprio lavoro, ha avuto giornate storte, può capitare. Capisco l'amarezza dei tifosi ed anche dei tesserati ma è il momento di girare pagina. Almeno questa è la mia volontà". Clicca qui per leggere l'intervista integrale di Marelli