Milan, Simone: “Leao può raggiungere i livelli di Mbappé” | Esclusiva

L'ex calciatore rossonero Marco Simone ha speso parole al miele per Rafael Leao, attaccante classe 1999 del Milan. Le dichiarazioni

Non c'è nessun dubbio sull'esplosione di Rafael Leao. In questa stagione il portoghese si è preso sulle spalle il Milan in più di un'occasione. L'ex calciatore rossonero Marco Simone, in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it, vede un futuro più che roseo per il numero 17. Queste le dichiarazioni: “Ho sempre pensato, sin da tempi non sospetti, che sarebbe diventato un fuoriclasse. In prospettiva, può raggiungere il livello di Mbappé”. La nostra esclusiva a Marco Simone sul Milan: Donnarumma, Kessie e molto altro