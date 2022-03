Milan, Simone: “Attacco? Potenzialmente il più forte in Serie A” | Esclusiva

L'ex calciatore rossonero Marco Simone ha parlato dell'attacco del Milan. Il pensiero è chiaro: è potenzialmente il migliore in Serie A

L'ex calciatore rossonero Marco Simone ha parlato dell'attacco del Milan. Il pensiero è chiaro: è potenzialmente il migliore in Serie A. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it: “Giroud è da tenere. Molto sottovalutato in carriera. Ha fatto bene ovunque, sin dai tempi del Montpellier. Per me il Milan ha potenzialmente l’attacco più forte del campionato. Se tutti stanno bene, può schierare contemporaneamente Ibra, Giroud e Leao!”. La nostra esclusiva a Marco Simone sul Milan: Donnarumma, Kessie e molto altro